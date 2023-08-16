Бывший пленный рассказал, как СБУ готовит фейковые видео

Бывший пленный Раидин: СБУ заставляет пленных читать готовые тексты в фейковых видео

17 августа 2023 в 06:11 Размер текста - 17 +

Сотрудники СБУ избивали пленных и заставляли заучивать наизусть заранее подготовленные тексты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) снимает фейковые видео, где российские военнопленные выступают с заявлениями, дискредитирующими Вооруженные силы России по заранее подготовленным текстам, перед этим избивая солдат либо угрожая им дальнейшей расправой. Об этом журналистам рассказал военнослужащий, освобожденный из украинского плена, Виктор Раидин. «Он (сотрудник СБУ — прим. URA.RU) мне дал лист А4 и говорит: „Читай“. Я начинаю смотреть, и говорю: „Я не вижу“ — он мне пару раз дал (ударил — прим. URA.RU), объяснил, еще раз камеру включил и говорит: „Смотри, ты сейчас читаешь, вот это“. А там написано как раз дискредитация армии, про штурмы вот эти „бесполезные“, про снабжение, про все», — поделился Раидин в интервью РИА Новости. Он отметил, что иногда тексты заставляли заучивать и пересказывать, а ему самому приходилось снимать на камеру поздравления. Ранее закрытые украинские telegram-каналы распространяли фейковые сведения с именами и фамилиями, а также адресами проживания и номерами паспортов российских призывников, которых якобы мобилизовали для выполнения задач спецоперации. Информация могла быть вброшена для усиления паники населения.

Служба безопасности Украины (СБУ) снимает фейковые видео, где российские военнопленные выступают с заявлениями, дискредитирующими Вооруженные силы России по заранее подготовленным текстам, перед этим избивая солдат либо угрожая им дальнейшей расправой. Об этом журналистам рассказал военнослужащий, освобожденный из украинского плена, Виктор Раидин. «Он (сотрудник СБУ — прим. URA.RU) мне дал лист А4 и говорит: „Читай“. Я начинаю смотреть, и говорю: „Я не вижу“ — он мне пару раз дал (ударил — прим. URA.RU), объяснил, еще раз камеру включил и говорит: „Смотри, ты сейчас читаешь, вот это“. А там написано как раз дискредитация армии, про штурмы вот эти „бесполезные“, про снабжение, про все», — поделился Раидин в интервью РИА Новости. Он отметил, что иногда тексты заставляли заучивать и пересказывать, а ему самому приходилось снимать на камеру поздравления. Ранее закрытые украинские telegram-каналы распространяли фейковые сведения с именами и фамилиями, а также адресами проживания и номерами паспортов российских призывников, которых якобы мобилизовали для выполнения задач спецоперации. Информация могла быть вброшена для усиления паники населения.