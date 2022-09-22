Украинцы распространяют фейки о данных 300 тысяч мобилизованных россиян. Скрин

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В украинских telegram-каналах распространяют фейки о мобилизации в рамках информационной войны с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Закрытые украинские telegram-каналы распространяют фейковые сведения с именами и фамилиями, а также адресами проживания и номерами паспортов российских призывников, которых якобы мобилизовали для выполнения задач спецоперации. Из них только из Московской и Ленинградской областей — более 140 тысяч человек соответственно.

Кроме того, в этих telegram-каналах пишут, что в российские войска планируется призывать гораздо больше, чем 300 тысяч человек. Такая информация может быть вброшена для усиления паники населения.

URA.RU отправило запрос в Минобороны. Ответа от ведомства на момент публикации материала не поступало.

О частичной мобилизации россиян в ходе спецоперации на Украине ранее заявлял президент России президент РФ Владимир Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках этого на службу призовут 300 тысяч человек, сообщает телеканал 360. Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации по защите Донбасса, уточняет Nation News.

Уукраинские telegram-каналы распространяют фейковые данные о мобилизации с фамилиями и адресами россиян
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Закрытые украинские telegram-каналы распространяют фейковые сведения с именами и фамилиями, а также адресами проживания и номерами паспортов российских призывников, которых якобы мобилизовали для выполнения задач спецоперации. Из них только из Московской и Ленинградской областей — более 140 тысяч человек соответственно. Кроме того, в этих telegram-каналах пишут, что в российские войска планируется призывать гораздо больше, чем 300 тысяч человек. Такая информация может быть вброшена для усиления паники населения. URA.RU отправило запрос в Минобороны. Ответа от ведомства на момент публикации материала не поступало. О частичной мобилизации россиян в ходе спецоперации на Украине ранее заявлял президент России президент РФ Владимир Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках этого на службу призовут 300 тысяч человек, сообщает телеканал 360. Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации по защите Донбасса, уточняет Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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