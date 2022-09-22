Украинцы распространяют фейки о данных 300 тысяч мобилизованных россиян. Скрин

22 сентября 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

В украинских telegram-каналах распространяют фейки о мобилизации в рамках информационной войны с РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Закрытые украинские telegram-каналы распространяют фейковые сведения с именами и фамилиями, а также адресами проживания и номерами паспортов российских призывников, которых якобы мобилизовали для выполнения задач спецоперации. Из них только из Московской и Ленинградской областей — более 140 тысяч человек соответственно. Кроме того, в этих telegram-каналах пишут, что в российские войска планируется призывать гораздо больше, чем 300 тысяч человек. Такая информация может быть вброшена для усиления паники населения. URA.RU отправило запрос в Минобороны. Ответа от ведомства на момент публикации материала не поступало. О частичной мобилизации россиян в ходе спецоперации на Украине ранее заявлял президент России президент РФ Владимир Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках этого на службу призовут 300 тысяч человек, сообщает телеканал 360. Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации по защите Донбасса, уточняет Nation News. Уукраинские telegram-каналы распространяют фейковые данные о мобилизации с фамилиями и адресами россиян скриншот файла, который распространяют украинские telegram-каналы

Закрытые украинские telegram-каналы распространяют фейковые сведения с именами и фамилиями, а также адресами проживания и номерами паспортов российских призывников, которых якобы мобилизовали для выполнения задач спецоперации. Из них только из Московской и Ленинградской областей — более 140 тысяч человек соответственно. Кроме того, в этих telegram-каналах пишут, что в российские войска планируется призывать гораздо больше, чем 300 тысяч человек. Такая информация может быть вброшена для усиления паники населения. URA.RU отправило запрос в Минобороны. Ответа от ведомства на момент публикации материала не поступало. О частичной мобилизации россиян в ходе спецоперации на Украине ранее заявлял президент России президент РФ Владимир Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках этого на службу призовут 300 тысяч человек, сообщает телеканал 360. Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации по защите Донбасса, уточняет Nation News.