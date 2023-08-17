FT: ВСУ из-за ударов РФ экстренно передислоцируют военные объекты

17 августа 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Киев начал передислоцировать войска после ударов ВС РФ по авиабазам Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины переносят свои войска, опасаясь ударов российских войск. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. «Чтобы избежать удара, Украина сейчас спешит перевезти критически важное вооружение и свой квалифицированный персонал», — написали в британской газете Financial Times, ссылаясь на слова чиновников. Там отметили, что Киев начал передислоцировать войска после ударов ВС РФ по авиабазам, взлетно-посадочным полосам. По словам чиновников, Киев считает удары России попыткой разрушить украинские территории, с которых запускали британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp. ВС РФ начали наносить удары по авиабазам и авиатехнике украинцев. Так в Запорожье, армия России уничтожила склад и поразила ангар с авиатехникой ВСУ, об этом сообщили в Минобороны РФ. Также российские военные нанесли удар высокоточным оружием по цеху по сборке украинских беспилотников в районе Днепропетровска, передает RT.

Вооруженные силы Украины переносят свои войска, опасаясь ударов российских войск. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. «Чтобы избежать удара, Украина сейчас спешит перевезти критически важное вооружение и свой квалифицированный персонал», — написали в британской газете Financial Times, ссылаясь на слова чиновников. Там отметили, что Киев начал передислоцировать войска после ударов ВС РФ по авиабазам, взлетно-посадочным полосам. По словам чиновников, Киев считает удары России попыткой разрушить украинские территории, с которых запускали британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp. ВС РФ начали наносить удары по авиабазам и авиатехнике украинцев. Так в Запорожье, армия России уничтожила склад и поразила ангар с авиатехникой ВСУ, об этом сообщили в Минобороны РФ. Также российские военные нанесли удар высокоточным оружием по цеху по сборке украинских беспилотников в районе Днепропетровска, передает RT.