Очевидцы сообщили о начале мобилизации мужчин старше 50 лет в Киеве

01 сентября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Очевидцы сообщили, что в Киеве мобилизуют мужчин старше 50 лет Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве началась мобилизация мужчин старше 50 лет. Об этом сообщили очевидцы. «С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50», — заявила жительница Киева. Ее слова передает ТАСС. Отмечается, что повестки вручают в общественных местах: на транспортных остановках, в магазинах, в парках. По словам очевидца, сотрудники призывной комиссии заблокировали рано утром общежитие Киева, где мобилизовали всех мужчин, которые приехали на заработки и на тот момент находились там. Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина еще не выполнила план по мобилизации. Власти Харьковской области Украины усилили мобилизацию, передает RT.

В Киеве началась мобилизация мужчин старше 50 лет. Об этом сообщили очевидцы. «С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50», — заявила жительница Киева. Ее слова передает ТАСС. Отмечается, что повестки вручают в общественных местах: на транспортных остановках, в магазинах, в парках. По словам очевидца, сотрудники призывной комиссии заблокировали рано утром общежитие Киева, где мобилизовали всех мужчин, которые приехали на заработки и на тот момент находились там. Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина еще не выполнила план по мобилизации. Власти Харьковской области Украины усилили мобилизацию, передает RT.