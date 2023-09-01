Очевидцы сообщили о начале мобилизации мужчин старше 50 лет в Киеве

В Киеве началась мобилизация мужчин старше 50 лет. Об этом сообщили очевидцы.
«С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50», — заявила жительница Киева. Ее слова передает ТАСС.
Отмечается, что повестки вручают в общественных местах: на транспортных остановках, в магазинах, в парках. По словам очевидца, сотрудники призывной комиссии заблокировали рано утром общежитие Киева, где мобилизовали всех мужчин, которые приехали на заработки и на тот момент находились там.
Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина еще не выполнила план по мобилизации. Власти Харьковской области Украины усилили мобилизацию, передает RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.