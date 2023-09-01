Очевидцы сообщили о начале мобилизации мужчин старше 50 лет в Киеве

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Очевидцы сообщили, что в Киеве мобилизуют мужчин старше 50 лет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве началась мобилизация мужчин старше 50 лет. Об этом сообщили очевидцы.

«С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50», — заявила жительница Киева. Ее слова передает ТАСС.

Отмечается, что повестки вручают в общественных местах: на транспортных остановках, в магазинах, в парках. По словам очевидца, сотрудники призывной комиссии заблокировали рано утром общежитие Киева, где мобилизовали всех мужчин, которые приехали на заработки и на тот момент находились там.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина еще не выполнила план по мобилизации. Власти Харьковской области Украины усилили мобилизацию, передает RT.

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В Киеве началась мобилизация мужчин старше 50 лет. Об этом сообщили очевидцы. «С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50», — заявила жительница Киева. Ее слова передает ТАСС. Отмечается, что повестки вручают в общественных местах: на транспортных остановках, в магазинах, в парках. По словам очевидца, сотрудники призывной комиссии заблокировали рано утром общежитие Киева, где мобилизовали всех мужчин, которые приехали на заработки и на тот момент находились там. Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина еще не выполнила план по мобилизации. Власти Харьковской области Украины усилили мобилизацию, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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