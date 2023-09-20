Квартиру Зеленского в Крыму национализируют за 24 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Квартира Владимира Зеленского в Крыму будет выставлена на аукцион Фото:

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму оценили в 24 миллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости. В ведомстве отметили, что жилье будет представлено на аукционе.

«Национализированную квартиру семьи Зеленского в крымской Ливадии оценили в 24 миллиона рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что жилье будет выставлено на аукцион.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму продали восемь национализированных квартир украинских олигархов, передает «Национальная служба новостей». Также в скором времени планируется продать около 100 объектов имущества.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму оценили в 24 миллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости. В ведомстве отметили, что жилье будет представлено на аукционе. «Национализированную квартиру семьи Зеленского в крымской Ливадии оценили в 24 миллиона рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что жилье будет выставлено на аукцион. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму продали восемь национализированных квартир украинских олигархов, передает «Национальная служба новостей». Также в скором времени планируется продать около 100 объектов имущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...