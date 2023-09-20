Квартиру Зеленского в Крыму национализируют за 24 млн

Квартира Владимира Зеленского в Крыму будет выставлена на аукцион
Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму оценили в 24 миллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости. В ведомстве отметили, что жилье будет представлено на аукционе.
«Национализированную квартиру семьи Зеленского в крымской Ливадии оценили в 24 миллиона рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что жилье будет выставлено на аукцион.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму продали восемь национализированных квартир украинских олигархов, передает «Национальная служба новостей». Также в скором времени планируется продать около 100 объектов имущества.
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