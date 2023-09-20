Квартиру Зеленского в Крыму национализируют за 24 млн 20 сентября 2023 в 13:48 Размер текста - 17 + Квартира Владимира Зеленского в Крыму будет выставлена на аукцион Фото: Официальный сайт президента Украины Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму оценили в 24 миллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости. В ведомстве отметили, что жилье будет представлено на аукционе. «Национализированную квартиру семьи Зеленского в крымской Ливадии оценили в 24 миллиона рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что жилье будет выставлено на аукцион. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму продали восемь национализированных квартир украинских олигархов, передает «Национальная служба новостей». Также в скором времени планируется продать около 100 объектов имущества. Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму оценили в 24 миллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости. В ведомстве отметили, что жилье будет представлено на аукционе. «Национализированную квартиру семьи Зеленского в крымской Ливадии оценили в 24 миллиона рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что жилье будет выставлено на аукцион. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму продали восемь национализированных квартир украинских олигархов, передает «Национальная служба новостей». Также в скором времени планируется продать около 100 объектов имущества. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям