Суд заочно арестовал экс-сотрудника СК Москвы по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал бывшего замглавы следственного отдела по Тверскому району Дмитрия Губина, обвиняемого во взятке в размере 7,3 миллиарда рублей от хакерской группировки Infraud Organization. Об этом сказано в тексте постановления о заключении Губина.
«Избрать в отношении Дмитрия Губина меру пресечения в виде ареста на два месяца», — написал «ТАСС» со ссылкой на текст постановления. В нем указано, что Губина заочно обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий.
Как сказано в материалах дела, следствие полагает, что экс-замглавы совместно с бывшим начальником следственного отдела Маратом Тамбиевым и следователем Кристиной Ляховенко получили взятку в размере 7,3 миллиарда рублей от членов Infraud Organization. По условиям сделки, как написало издание, следователи не стали арестовывать и обращать в собственность РФ остальную криптовалюту хакеров в размере более 14 миллиардов рублей.
Кристина Ляховенко пыталась скрыться от правоохранительных органов, но была задержана 10 сентября. Она так же арестована на два месяца. Тамбиева уволили из СК за нарушение присяги, а в середине сентября у него изъяли в доход государства одну тысячу биткоинов.
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