Израиль обратился к России из-за начала войны

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, чиновник, переговоры, портфель, министр, должность, дипломат
Посол в Москве сообщил, что Израиль держит контакт с Россией из-за начавшегося конфликта Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль контактирует с Россией из-за начавшейся в стране войны с ХАМАС. Об этом сообщил посол Израиля в Москве.

«Израиль находится в контакте с РФ по ситуации с ХАМАС. Рассчитывает на понимание», — передает ТАСС слова израильского посла в Москве.

Посол отметил, что его страна даст ответ ХАМАС: и военный, и политический. Кроме того, по его словам, Иерусалим также считает Иран ответственным за начало военных действий.

Официального комментария от МИД РФ и президента России Владимира Путина из-за войны в Израиле до сих пор не было. Однако замглавы российского МИД в разговоре с «Интерфаксом» отметил, что Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта.

Военные действия в Израиле начались утром 7 октября. Президент страны Беньямин Нетаньяху заявил о начале полномасштабной войны с палестинскими боевиками ХАМАС. В Израиле в данный момент находится более ста россиян, пострадавших среди них на данный момент нет.

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Израиль контактирует с Россией из-за начавшейся в стране войны с ХАМАС. Об этом сообщил посол Израиля в Москве. «Израиль находится в контакте с РФ по ситуации с ХАМАС. Рассчитывает на понимание», — передает ТАСС слова израильского посла в Москве. Посол отметил, что его страна даст ответ ХАМАС: и военный, и политический. Кроме того, по его словам, Иерусалим также считает Иран ответственным за начало военных действий. Официального комментария от МИД РФ и президента России Владимира Путина из-за войны в Израиле до сих пор не было. Однако замглавы российского МИД в разговоре с «Интерфаксом» отметил, что Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта. Военные действия в Израиле начались утром 7 октября. Президент страны Беньямин Нетаньяху заявил о начале полномасштабной войны с палестинскими боевиками ХАМАС. В Израиле в данный момент находится более ста россиян, пострадавших среди них на данный момент нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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