Израиль обратился к России из-за начала войны

Посол в Москве сообщил, что Израиль держит контакт с Россией из-за начавшегося конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль контактирует с Россией из-за начавшейся в стране войны с ХАМАС. Об этом сообщил посол Израиля в Москве.

«Израиль находится в контакте с РФ по ситуации с ХАМАС. Рассчитывает на понимание», — передает ТАСС слова израильского посла в Москве.

Посол отметил, что его страна даст ответ ХАМАС: и военный, и политический. Кроме того, по его словам, Иерусалим также считает Иран ответственным за начало военных действий.

Официального комментария от МИД РФ и президента России Владимира Путина из-за войны в Израиле до сих пор не было. Однако замглавы российского МИД в разговоре с «Интерфаксом» отметил, что Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта.

Военные действия в Израиле начались утром 7 октября. Президент страны Беньямин Нетаньяху заявил о начале полномасштабной войны с палестинскими боевиками ХАМАС. В Израиле в данный момент находится более ста россиян, пострадавших среди них на данный момент нет.