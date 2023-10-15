Лавров: Зеленский достал всех

Глава МИД РФ Сергей Лавров передал в Кремле высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ, которая призывает не допустить выступление украинского президента Владимира Зеленского в парламенте Румынии. И прокомментировал негативное отношение западных политиков к Зеленскому. Об этом показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин»
«Он [Зеленский] достал, конечно, всех», — констатировал Лавров в эфире телеканала «Россия-1». Свое заявление глава МИД РФ сделал в ходе общения с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым. Перед мероприятием с участием Путина он процитировал нежелание румынского сенатора предоставлять Зеленскому трибуну в парламент Румынии.
Ранее Зеленский в интервью румынскому телеканалу заявил, что Украина находится в «завершающей фазе войны». Польские обозреватели сочли эту фразу как готовность Киева к переговорам с Россией. Для Украины запрет на переговоры с Россией по-прежнему действует, но риторика властей Киева может измениться из-за обострения ситуации на ближнем востоке.
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