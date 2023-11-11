Экс-прокурор, работавший в Челябинске и Кургане, стал вице-премьером в Твери

Бывший прокурор Сергей Лежников, работавший в Челябинске и Кургане, назначен заместителем председателя правительства Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона на официальном сайте.
«Сергей Лежников назначен заместителем Председателя Правительства Тверской области. Распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя», — уточнили в пресс-службе правительства Тверской области. Лежников будет курировать взаимодействие с силовыми структурами и муниципалитетами.
Сергей Лежнико работал в правоохранительных органах Новосибирской и Челябинской областей. В 2008 году был назначен прокурором Челябинска. В 2013 году ушел на повышение в прокуратуру Курганской области, где занял пост заместителя прокурора. С 2018 по 2023 годы перешел на работу в прокурору Тверской области. Отмечен нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», добавили в пресс-службе правительства Тверской области.
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