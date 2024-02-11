Франция стала закупать почти вполовину больше газа из РФ

МИД РФ: поставки СПГ из РФ во Францию за 2023 год выросли на 41%

11 февраля 2024 в 08:53 Размер текста - 17 +

Артем Студенников сообщил, что в первом полугодии 2023 года РФ доставила 0,89 миллиарда кубических метров СПГ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года увеличились на 41% в годовом выражении. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников. «По итогам 2022 года Россия стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию за счет импорта российского СПГ», — заявил Студенников в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в 2023 году французские закупки из РФ увеличились на 41% по сравнению с 2022 годом. По его словам, главным пунктом приема для российских поставок газа стал терминал в Монтуар-де-Бретань, в который в 2022 году поступило 1,68 миллиарда кубических метров. В первом полугодии 2023 года РФ доставила 0,89 миллиарда кубических метров СПГ во Францию. Ранее оператор внутренних газопроводов страны NET4GAS сообщил, что Чехия резко увеличила импорт газа из России к началу 2024 года. Так, в январе доля российского энергоресурса составила 62% от общего объема импорта.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года увеличились на 41% в годовом выражении. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников. «По итогам 2022 года Россия стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию за счет импорта российского СПГ», — заявил Студенников в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в 2023 году французские закупки из РФ увеличились на 41% по сравнению с 2022 годом. По его словам, главным пунктом приема для российских поставок газа стал терминал в Монтуар-де-Бретань, в который в 2022 году поступило 1,68 миллиарда кубических метров. В первом полугодии 2023 года РФ доставила 0,89 миллиарда кубических метров СПГ во Францию. Ранее оператор внутренних газопроводов страны NET4GAS сообщил, что Чехия резко увеличила импорт газа из России к началу 2024 года. Так, в январе доля российского энергоресурса составила 62% от общего объема импорта.