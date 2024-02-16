Forbes: США пришли в ужас от нового оружия России

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Безопасность спутников США может оказаться под угрозой, пишет Forbes Фото:

В США возникла тревога в связи с появлением нового российского оружия, которое обладает потенциалом для нейтрализации спутников, включая спутники американской системы глобального позиционирования (GPS). Об этом пишет американский журнал Forbes.

«Детали засекречены, но сообщается, что угроза связана с новым российским оружием, которое может выводить из строя спутники американской системы глобального позиционирования», — говорится в материале журнала. Там добавили, что о получении такой информации рассказали представители Комитета по разведке Палаты представителей США.

Белый дом подтвердил, что угроза связана с разработкой Россией противоспутникового оружия. В связи с этим частная компания Tern AI из Техаса представила новое средство навигации, которое не зависит от спутников. Успешное поражение спутников GPS приведет к значительному хаосу и ущербу в миллиарды долларов, заключил автор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации западных СМИ о предполагаемых планах России разместить ядерное оружие в космосе являются уловкой США. Он отметил, что Кремль не может комментировать такие публикации и подчеркнул, что Белый дом, вероятно, использует различные методы, чтобы влиять на голосование по законопроекту о выделении денег для Украины. Президент США Джо Байден поручил инициировать прямой диалог с Россией в связи с предполагаемой разработкой противоспутникового оружия, передает «Национальная служба новостей».

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В США возникла тревога в связи с появлением нового российского оружия, которое обладает потенциалом для нейтрализации спутников, включая спутники американской системы глобального позиционирования (GPS). Об этом пишет американский журнал Forbes. «Детали засекречены, но сообщается, что угроза связана с новым российским оружием, которое может выводить из строя спутники американской системы глобального позиционирования», — говорится в материале журнала. Там добавили, что о получении такой информации рассказали представители Комитета по разведке Палаты представителей США. Белый дом подтвердил, что угроза связана с разработкой Россией противоспутникового оружия. В связи с этим частная компания Tern AI из Техаса представила новое средство навигации, которое не зависит от спутников. Успешное поражение спутников GPS приведет к значительному хаосу и ущербу в миллиарды долларов, заключил автор. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации западных СМИ о предполагаемых планах России разместить ядерное оружие в космосе являются уловкой США. Он отметил, что Кремль не может комментировать такие публикации и подчеркнул, что Белый дом, вероятно, использует различные методы, чтобы влиять на голосование по законопроекту о выделении денег для Украины. Президент США Джо Байден поручил инициировать прямой диалог с Россией в связи с предполагаемой разработкой противоспутникового оружия, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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