Пентагон: США отправят на орбиту спутники слежения за гиперзвуковым оружием

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Всего на орбиту планируют запустить шесть спутников Фото:

США запустят на орбиту спутники, которые будут следить за истребителями и гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщили в агентстве по противоракетной защите Пентагона.

«Агентство по противоракетной защите и агентство по развитию в космосе объявили о предстоящем запуске шести спутников на околоземную орбиту», — сказано в сообщении. Два спутника смогут следить за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами, остальные четыре буду отслеживать истребители.

Ранее в Соединенных Штатах заявили о запуске более 20-ти военных спутников. Предполагается, что среди запущенных спутников будут разведывательные системы и аппараты связи, передает MK.RU.

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США запустят на орбиту спутники, которые будут следить за истребителями и гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщили в агентстве по противоракетной защите Пентагона. «Агентство по противоракетной защите и агентство по развитию в космосе объявили о предстоящем запуске шести спутников на околоземную орбиту», — сказано в сообщении. Два спутника смогут следить за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами, остальные четыре буду отслеживать истребители. Ранее в Соединенных Штатах заявили о запуске более 20-ти военных спутников. Предполагается, что среди запущенных спутников будут разведывательные системы и аппараты связи, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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