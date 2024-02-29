Путин разрешил регионам тратить остатки федеральных денег на себя

Регионы должны направлять остатки средств из федерального бюджета на необходимые цели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.
«Субъект федерации модернизирует, скажем, поликлинику, качественно провел ремонт. Если при этом остались средства, их можно будет не возвращать в федеральный бюджет», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24».
Путин добавил, что остатки средств можно направить на закупку оборудования для отремонтированной поликлиники и другого. По его словам, регионам необходимо предоставить более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках достижения целей национальных проектов.
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