Путин разрешил регионам тратить остатки федеральных денег на себя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Регионам необходимо предоставить более широкие возможности распоряжаться средствами, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Регионы должны направлять остатки средств из федерального бюджета на необходимые цели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.

«Субъект федерации модернизирует, скажем, поликлинику, качественно провел ремонт. Если при этом остались средства, их можно будет не возвращать в федеральный бюджет», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24».

Путин добавил, что остатки средств можно направить на закупку оборудования для отремонтированной поликлиники и другого. По его словам, регионам необходимо предоставить более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках достижения целей национальных проектов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Регионы должны направлять остатки средств из федерального бюджета на необходимые цели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «Субъект федерации модернизирует, скажем, поликлинику, качественно провел ремонт. Если при этом остались средства, их можно будет не возвращать в федеральный бюджет», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Путин добавил, что остатки средств можно направить на закупку оборудования для отремонтированной поликлиники и другого. По его словам, регионам необходимо предоставить более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках достижения целей национальных проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...