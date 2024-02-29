Экономика Путин разрешил регионам тратить остатки федеральных денег на себя 29 февраля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 + Регионам необходимо предоставить более широкие возможности распоряжаться средствами, заявил Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Регионы должны направлять остатки средств из федерального бюджета на необходимые цели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «Субъект федерации модернизирует, скажем, поликлинику, качественно провел ремонт. Если при этом остались средства, их можно будет не возвращать в федеральный бюджет», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Путин добавил, что остатки средств можно направить на закупку оборудования для отремонтированной поликлиники и другого. По его словам, регионам необходимо предоставить более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках достижения целей национальных проектов. Регионы должны направлять остатки средств из федерального бюджета на необходимые цели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «Субъект федерации модернизирует, скажем, поликлинику, качественно провел ремонт. Если при этом остались средства, их можно будет не возвращать в федеральный бюджет», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Путин добавил, что остатки средств можно направить на закупку оборудования для отремонтированной поликлиники и другого. По его словам, регионам необходимо предоставить более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках достижения целей национальных проектов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям