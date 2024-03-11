В РФ ужесточат контроль за ценами на лекарства

12 марта 2024 в 04:54 Размер текста - 17 +

Росздравнадзор усилит контроль цен за лекарствами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России ужесточат контроль за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. Об этом говорится в дорожной карте Росздравнадзора. «В 2024 году процесс контроля цен на важные лекарства в РФ будет автоматизирован. Данные о стоимости препаратов занесут в систему мониторинга. После этого, надзорные органы смогут проанализировать ситуацию и выйти с проверками в аптеки или больницы, где стоимость лекарств завышалась», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Росздравнадзора. Согласно дорожной карте, контроль цен на лекарственные препараты планируется полностью загрузить в Федеральную систему мониторинга движения лекарственных средств (ФГИС МДЛП). Туда собираются включить стоимость препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), цены на которые контролирует государство. Также сохранятся проверки в аптеках со стороны региональных комитетов по тарифам и ценам. Они сверят цену на продаваемые лекарства со стоимостью, установленной на препараты из перечня ЖНВЛП. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что открытие госаптек является актуальным для многих регионов и поможет обеспечить контроль цен на лекарства, их ассортимент и установить удобный график работы учреждений. Он обратил внимание на то, что жители в селах из-за отсутствия необходимых лекарств вынуждены ездить в областной центр, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России ужесточат контроль за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. Об этом говорится в дорожной карте Росздравнадзора. «В 2024 году процесс контроля цен на важные лекарства в РФ будет автоматизирован. Данные о стоимости препаратов занесут в систему мониторинга. После этого, надзорные органы смогут проанализировать ситуацию и выйти с проверками в аптеки или больницы, где стоимость лекарств завышалась», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Росздравнадзора. Согласно дорожной карте, контроль цен на лекарственные препараты планируется полностью загрузить в Федеральную систему мониторинга движения лекарственных средств (ФГИС МДЛП). Туда собираются включить стоимость препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), цены на которые контролирует государство. Также сохранятся проверки в аптеках со стороны региональных комитетов по тарифам и ценам. Они сверят цену на продаваемые лекарства со стоимостью, установленной на препараты из перечня ЖНВЛП. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что открытие госаптек является актуальным для многих регионов и поможет обеспечить контроль цен на лекарства, их ассортимент и установить удобный график работы учреждений. Он обратил внимание на то, что жители в селах из-за отсутствия необходимых лекарств вынуждены ездить в областной центр, передает «Национальная служба новостей».