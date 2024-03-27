Песков раскрыл, чем занимался Путин во время теракта в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину во время и после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» руководители ведомств всю ночь докладывали о ликвидации последствий трагедии и жертвах. Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину добавил, что президенту было не до сна
«Руководители ведомств докладывали [информацию] президенту, невзирая на время. Это все происходило до утра. Когда завершилось размещение всех в больницы, когда прошли первые операции, [вице-премьер Татьяна] Голикова под утро докладывала. Конечно, в такие минуты работа идет в круглосуточном режиме», — заявил Песков в интервью Зарубину. Он также отметил, что в такие моменты главе государства не до сна.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину во время и после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» руководители ведомств всю ночь докладывали о ликвидации последствий трагедии и жертвах. Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину добавил, что президенту было не до сна «Руководители ведомств докладывали [информацию] президенту, невзирая на время. Это все происходило до утра. Когда завершилось размещение всех в больницы, когда прошли первые операции, [вице-премьер Татьяна] Голикова под утро докладывала. Конечно, в такие минуты работа идет в круглосуточном режиме», — заявил Песков в интервью Зарубину. Он также отметил, что в такие моменты главе государства не до сна.