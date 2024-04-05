Какие народные методы лечения опасны для здоровья

Терапевт Сельдина призвала не лечить простуду водкой с перцем

06 апреля 2024 в 04:45 Размер текста - 17 +

Водка при простуде усиливает воспалительный процесс Фото: Анна Майорова © URA.RU Порой во время заболевая люди не обращаются к врачам, а приступают к самолечению в надежде облегчить симптомы. Однако не все народные методы могут помочь. В частности, способ «лечения» водкой с перцем приведет к алкогольному опьянению, что не будет способствовать выздоровлению. URA.RU подготовило список народных методов лечения, которые могут навредить организму. Водка с перцем при простуде Как сообщила терапевт Екатерина Сульдина, популярный в народе способ «лечения» водкой с перцем не поможет выздоровлению, а только приведет к алкогольному опьянению. По словам эксперта, спир во время болезни может оказать пагубное влияние на организм, замедляя его восстановление и увеличивая риск осложнений. Кроме того, употребление спиртного одновременно с приемом жаропонижающих, антибиотиков и других препаратов может вызвать ряд неблагоприятных реакций в организме. В частности, алкоголь плохо влияет на отекшие и поврежденные слизистые носоглотки, а также усиливает воспалительный процесс, передают «Известия». Капли в нос из лука Еще один популярный метод, который может навредить — закапывать в нос луковый сок при насморке. По словам терапевта Анны Корсаковой, во время болезни слизистая носа уже воспалена, а его сок разъест ее еще сильнее, а также может довести до ожога. Врач подчеркивает, что в случае болезней можно кушать этот овощ, а лучше в свежем виде, однако и здесь нужна мера. Во время некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта лук противопоказан. В этом случае можно нарезать овощ и разложить в помещении. Корсакова отметила, что если насморк мучает человека регулярно или не проходит в течение трех-четырех дней, то стоит обратиться к специалисту. Отмечается, что самолечение может принести больше вреда, чем пользы. Можно ли прикладывать грелку при болях в животе По словам врача-терапевта «Медси» Андрея Каштанова, при возникновении болей в животе запрещается использовать грелку и принимать горячие ванны. Он отметил, что это может ухудшить состояние. Нагревание участка тела способствует улучшению кровообращения, что ускоряет развитие заболевания, добавил эксперт. Следует лучше заботиться о своем здоровье и не рассчитывать на самолечение, когда речь идет о болях в животе. Например, резкие боли могут свидетельствовать об аппендиците, отравлении, кишечной непроходимости, кишечной инфекции. Если нестерпимая, режущая боль в боку отдает вверх в плечо или шею, то это может быть острый холецистит или печеночная колика. Врач отмечает, если к боли в животе присоединяются дополнительные симптомы: тошнота, рвота, слабость, озноб, сердцебиение, то нужно срочно вызвать скорую помощь. До ее прибытия необходимо находиться в лежачем положении. Можно приложить холод на место боли. По словам Каштанова, до приезда врачей нельзя есть и пить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Порой во время заболевая люди не обращаются к врачам, а приступают к самолечению в надежде облегчить симптомы. Однако не все народные методы могут помочь. В частности, способ «лечения» водкой с перцем приведет к алкогольному опьянению, что не будет способствовать выздоровлению. URA.RU подготовило список народных методов лечения, которые могут навредить организму. Как сообщила терапевт Екатерина Сульдина, популярный в народе способ «лечения» водкой с перцем не поможет выздоровлению, а только приведет к алкогольному опьянению. По словам эксперта, спир во время болезни может оказать пагубное влияние на организм, замедляя его восстановление и увеличивая риск осложнений. Кроме того, употребление спиртного одновременно с приемом жаропонижающих, антибиотиков и других препаратов может вызвать ряд неблагоприятных реакций в организме. В частности, алкоголь плохо влияет на отекшие и поврежденные слизистые носоглотки, а также усиливает воспалительный процесс, передают «Известия». Еще один популярный метод, который может навредить — закапывать в нос луковый сок при насморке. По словам терапевта Анны Корсаковой, во время болезни слизистая носа уже воспалена, а его сок разъест ее еще сильнее, а также может довести до ожога. Врач подчеркивает, что в случае болезней можно кушать этот овощ, а лучше в свежем виде, однако и здесь нужна мера. Во время некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта лук противопоказан. В этом случае можно нарезать овощ и разложить в помещении. Корсакова отметила, что если насморк мучает человека регулярно или не проходит в течение трех-четырех дней, то стоит обратиться к специалисту. Отмечается, что самолечение может принести больше вреда, чем пользы. По словам врача-терапевта «Медси» Андрея Каштанова, при возникновении болей в животе запрещается использовать грелку и принимать горячие ванны. Он отметил, что это может ухудшить состояние. Нагревание участка тела способствует улучшению кровообращения, что ускоряет развитие заболевания, добавил эксперт. Следует лучше заботиться о своем здоровье и не рассчитывать на самолечение, когда речь идет о болях в животе. Например, резкие боли могут свидетельствовать об аппендиците, отравлении, кишечной непроходимости, кишечной инфекции. Если нестерпимая, режущая боль в боку отдает вверх в плечо или шею, то это может быть острый холецистит или печеночная колика. Врач отмечает, если к боли в животе присоединяются дополнительные симптомы: тошнота, рвота, слабость, озноб, сердцебиение, то нужно срочно вызвать скорую помощь. До ее прибытия необходимо находиться в лежачем положении. Можно приложить холод на место боли. По словам Каштанова, до приезда врачей нельзя есть и пить.