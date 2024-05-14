Путин впервые встретился с новым составом правительства: о чем говорил президент

Путин утвердил новый состав правительства

15 мая 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

На встрече с новым составом правительства Путин заявил о важности единства для достижения поставленных целей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин вечером 14 мая провел встречу с представителями нового состава Правительства РФ. Глава государства поздравил назначенных руководителей и наметил задачи. Он призвал в короткие сроки принять кадровые решения на уровне министерств и ведомств, чтобы команда была полностью сформирована для эффективной работы. Важные тезисы рабочего мероприятия URA.RU подготовило в сводном материале. Путин поставил новые задачи В ходе встречи Владимир Путин подчеркнул важность единства для достижения стратегических целей развития страны. Президент отметил, что для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития России необходимо действовать совместно, в едином строю. Он подчеркнул необходимость координации усилий всех уровней власти. Глава государства акцентировал внимание на том, что министрам необходимо выстраивать работу на ближайшие шесть лет. «Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации», — отметил президент. Путин наградит тех, кто покинул правительство Президент РФ встретится 15 мая с теми, кто покинул свои посты в правительстве в результате формирования новой команды. Он намерен поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания. Глава государства подчеркнул, что они могут эффективно работать на благо страны. Министрам, которые работали в прежнем составе правительства, вручат государственные награды, о чем уже подписан соответствующий указ. Мишустин назвал правительство РФ командой Путина Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил Путина за поддержку. «Владимир Владимирович, правительство Российской Федерации — это ваша команда, и мы готовы приступить к решению всех поставленных задач», — сказал Мишустин на совещании. Мишустин в ходе встречи президента РФ с кабмином напомнил о том, что выполнение нового указа по национальным целям развития России является основной целью работы нового правительства. Он отметил, что новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом, что даст обратную связь с регионами. По словам Мишустина, все обсуждаемые кандидатуры одобрены парламентариями. Ранее Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров. Президент назначил вице-премьеров и новых членов кабинета министров. URA.RU также сообщило, кто сохранил должности в правительстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин вечером 14 мая провел встречу с представителями нового состава Правительства РФ. Глава государства поздравил назначенных руководителей и наметил задачи. Он призвал в короткие сроки принять кадровые решения на уровне министерств и ведомств, чтобы команда была полностью сформирована для эффективной работы. Важные тезисы рабочего мероприятия URA.RU подготовило в сводном материале. В ходе встречи Владимир Путин подчеркнул важность единства для достижения стратегических целей развития страны. Президент отметил, что для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития России необходимо действовать совместно, в едином строю. Он подчеркнул необходимость координации усилий всех уровней власти. Глава государства акцентировал внимание на том, что министрам необходимо выстраивать работу на ближайшие шесть лет. «Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации», — отметил президент. Президент РФ встретится 15 мая с теми, кто покинул свои посты в правительстве в результате формирования новой команды. Он намерен поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания. Глава государства подчеркнул, что они могут эффективно работать на благо страны. Министрам, которые работали в прежнем составе правительства, вручат государственные награды, о чем уже подписан соответствующий указ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил Путина за поддержку. «Владимир Владимирович, правительство Российской Федерации — это ваша команда, и мы готовы приступить к решению всех поставленных задач», — сказал Мишустин на совещании. Мишустин в ходе встречи президента РФ с кабмином напомнил о том, что выполнение нового указа по национальным целям развития России является основной целью работы нового правительства. Он отметил, что новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом, что даст обратную связь с регионами. По словам Мишустина, все обсуждаемые кандидатуры одобрены парламентариями. Ранее Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров. Президент назначил вице-премьеров и новых членов кабинета министров. URA.RU также сообщило, кто сохранил должности в правительстве.