22 мая 2024

МВД выплатит семье убитой студентки Пехтелевой 700 тысяч рублей за халатность

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оценил моральный ущерб родных от смерти девушки в 700 тысяч рублей Фото:

В Кемерово Заводский районный суд принял решение о частичном удовлетворении требований родственников убитой в 2020 году Веры Пехтелевой. В итоге МВД за халатность выплатит пострадавшим 700 тысяч рублей морального вреда. Информация следует из базы данных суда.

«Суд обязал МВД выплатить родственникам 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за халатность полицейских. Из них 600 тыс. руб. получат родители, еще 100 тысяч — дядя», — передает издание «Аргументы и факты» подробности дела, уточняя, что изначально сумма иска составляла 7,5 миллиона рублей.

Трагедия произошла в Кемерове. 23-летнюю Пехтелеву убил бывший молодой человек Владислав Канюс, с которым девушка прекратила отношения. В июле 2022 года его отправили в колонию строгого режима на 17 лет, передает RT. Резонанс история получила после того, как вскрылось, что соседи, которые слышали крики девушки, безуспешно пытались дозвониться в полицию. Они звонили в правоохранительные органы семь раз, однако полицейские не приехали. Когда жители дома смогли вскрыть квартиру Пехтелевой — девушка была уже мертва.

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В Кемерово Заводский районный суд принял решение о частичном удовлетворении требований родственников убитой в 2020 году Веры Пехтелевой. В итоге МВД за халатность выплатит пострадавшим 700 тысяч рублей морального вреда. Информация следует из базы данных суда. «Суд обязал МВД выплатить родственникам 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за халатность полицейских. Из них 600 тыс. руб. получат родители, еще 100 тысяч — дядя», — передает издание «Аргументы и факты» подробности дела, уточняя, что изначально сумма иска составляла 7,5 миллиона рублей. Трагедия произошла в Кемерове. 23-летнюю Пехтелеву убил бывший молодой человек Владислав Канюс, с которым девушка прекратила отношения. В июле 2022 года его отправили в колонию строгого режима на 17 лет, передает RT. Резонанс история получила после того, как вскрылось, что соседи, которые слышали крики девушки, безуспешно пытались дозвониться в полицию. Они звонили в правоохранительные органы семь раз, однако полицейские не приехали. Когда жители дома смогли вскрыть квартиру Пехтелевой — девушка была уже мертва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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