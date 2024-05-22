МВД выплатит семье убитой студентки Пехтелевой 700 тысяч рублей за халатность

23 мая 2024 в 02:47 Размер текста - 17 +

Суд оценил моральный ущерб родных от смерти девушки в 700 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кемерово Заводский районный суд принял решение о частичном удовлетворении требований родственников убитой в 2020 году Веры Пехтелевой. В итоге МВД за халатность выплатит пострадавшим 700 тысяч рублей морального вреда. Информация следует из базы данных суда. «Суд обязал МВД выплатить родственникам 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за халатность полицейских. Из них 600 тыс. руб. получат родители, еще 100 тысяч — дядя», — передает издание «Аргументы и факты» подробности дела, уточняя, что изначально сумма иска составляла 7,5 миллиона рублей. Трагедия произошла в Кемерове. 23-летнюю Пехтелеву убил бывший молодой человек Владислав Канюс, с которым девушка прекратила отношения. В июле 2022 года его отправили в колонию строгого режима на 17 лет, передает RT. Резонанс история получила после того, как вскрылось, что соседи, которые слышали крики девушки, безуспешно пытались дозвониться в полицию. Они звонили в правоохранительные органы семь раз, однако полицейские не приехали. Когда жители дома смогли вскрыть квартиру Пехтелевой — девушка была уже мертва. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кемерово Заводский районный суд принял решение о частичном удовлетворении требований родственников убитой в 2020 году Веры Пехтелевой. В итоге МВД за халатность выплатит пострадавшим 700 тысяч рублей морального вреда. Информация следует из базы данных суда. «Суд обязал МВД выплатить родственникам 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за халатность полицейских. Из них 600 тыс. руб. получат родители, еще 100 тысяч — дядя», — передает издание «Аргументы и факты» подробности дела, уточняя, что изначально сумма иска составляла 7,5 миллиона рублей. Трагедия произошла в Кемерове. 23-летнюю Пехтелеву убил бывший молодой человек Владислав Канюс, с которым девушка прекратила отношения. В июле 2022 года его отправили в колонию строгого режима на 17 лет, передает RT. Резонанс история получила после того, как вскрылось, что соседи, которые слышали крики девушки, безуспешно пытались дозвониться в полицию. Они звонили в правоохранительные органы семь раз, однако полицейские не приехали. Когда жители дома смогли вскрыть квартиру Пехтелевой — девушка была уже мертва.