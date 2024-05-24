Путин и Лукашенко обсудили судьбу совместной экономики

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
Президент Путин и Александр Лукашенко обсудили наиболее чувствительные темы Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, о чем говорил с российским лидером в ходе переговоров в узком составе. Речь шла о «наиболее чувствительных темах», от которых зависит состояние экономики. Об этом Лукашенко заявил в ходе российско-белорусских переговоров в расширенном составе.

«Мы обменялись мнениями по наиболее чувствительным темам, от которых зависит состояние экономики и развитие государств», — подчеркнул Лукашенко. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Белорусский лидер добавил, что Москва и Минск сохраняют курс на усиление интеграции. В том числе страны поддерживают друг друга, по всем имеющимся направлениям.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, о чем говорил с российским лидером в ходе переговоров в узком составе. Речь шла о «наиболее чувствительных темах», от которых зависит состояние экономики. Об этом Лукашенко заявил в ходе российско-белорусских переговоров в расширенном составе. «Мы обменялись мнениями по наиболее чувствительным темам, от которых зависит состояние экономики и развитие государств», — подчеркнул Лукашенко. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Белорусский лидер добавил, что Москва и Минск сохраняют курс на усиление интеграции. В том числе страны поддерживают друг друга, по всем имеющимся направлениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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