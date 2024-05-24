Путин и Лукашенко обсудили судьбу совместной экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, о чем говорил с российским лидером в ходе переговоров в узком составе. Речь шла о «наиболее чувствительных темах», от которых зависит состояние экономики. Об этом Лукашенко заявил в ходе российско-белорусских переговоров в расширенном составе.
«Мы обменялись мнениями по наиболее чувствительным темам, от которых зависит состояние экономики и развитие государств», — подчеркнул Лукашенко. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Белорусский лидер добавил, что Москва и Минск сохраняют курс на усиление интеграции. В том числе страны поддерживают друг друга, по всем имеющимся направлениям.
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