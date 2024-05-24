Политика Путин и Лукашенко обсудили судьбу совместной экономики 24 мая 2024 в 18:48 Размер текста - 17 + Президент Путин и Александр Лукашенко обсудили наиболее чувствительные темы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, о чем говорил с российским лидером в ходе переговоров в узком составе. Речь шла о «наиболее чувствительных темах», от которых зависит состояние экономики. Об этом Лукашенко заявил в ходе российско-белорусских переговоров в расширенном составе. «Мы обменялись мнениями по наиболее чувствительным темам, от которых зависит состояние экономики и развитие государств», — подчеркнул Лукашенко. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Белорусский лидер добавил, что Москва и Минск сохраняют курс на усиление интеграции. В том числе страны поддерживают друг друга, по всем имеющимся направлениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, о чем говорил с российским лидером в ходе переговоров в узком составе. Речь шла о «наиболее чувствительных темах», от которых зависит состояние экономики. Об этом Лукашенко заявил в ходе российско-белорусских переговоров в расширенном составе. «Мы обменялись мнениями по наиболее чувствительным темам, от которых зависит состояние экономики и развитие государств», — подчеркнул Лукашенко. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Белорусский лидер добавил, что Москва и Минск сохраняют курс на усиление интеграции. В том числе страны поддерживают друг друга, по всем имеющимся направлениям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям