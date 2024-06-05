Президент России Владимир Путин заявил, что поставки ракет Киеву могут окончательно разрушить российско-германские отношения. Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Когда на украинской земле появились первые немецкие танки немецкого производства, это уже произвело такой моральный, этический шок в России. Потому что отношение к ФРГ в российском обществе всегда было очень хорошим. Теперь, когда говорят, что сейчас еще появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российские-германские отношения», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Президент России подчеркнул, что российское общество всегда имело хорошее отношение к Германии. Однако текущие события вносят серьезные коррективы в двусторонние отношения.
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