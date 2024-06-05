05 июня 2024

Путин отметил фактор, способный привести к краху дружбы России с Германией

Путин: поставки ракет Киеву способны разрушить отношения РФ и Германии
© Служба новостей «URA.RU»
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Поставки оружия Украине могут разрушить отношения РФ и Германии, заявил Путин
Поставки оружия Украине могут разрушить отношения РФ и Германии, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки ракет Киеву могут окончательно разрушить российско-германские отношения. Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Когда на украинской земле появились первые немецкие танки немецкого производства, это уже произвело такой моральный, этический шок в России. Потому что отношение к ФРГ в российском обществе всегда было очень хорошим. Теперь, когда говорят, что сейчас еще появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российские-германские отношения», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Президент России подчеркнул, что российское общество всегда имело хорошее отношение к Германии. Однако текущие события вносят серьезные коррективы в двусторонние отношения. 

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Президент России Владимир Путин заявил, что поставки ракет Киеву могут окончательно разрушить российско-германские отношения. Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Когда на украинской земле появились первые немецкие танки немецкого производства, это уже произвело такой моральный, этический шок в России. Потому что отношение к ФРГ в российском обществе всегда было очень хорошим. Теперь, когда говорят, что сейчас еще появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российские-германские отношения», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Президент России подчеркнул, что российское общество всегда имело хорошее отношение к Германии. Однако текущие события вносят серьезные коррективы в двусторонние отношения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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