Терапевт рассказал о неочевидном вреде здоровью при работе на грядках

Терапевт Хухрев: работать на грядках стоит в ранние часы, избегая солнца
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа на грядках может причинить вред здоровью, заявил врач-терапевт Хухрев
Работа на грядках может причинить вред здоровью, заявил врач-терапевт Хухрев Фото:

Работать на участке лучше всего в ранние утренние часы и вечером после 16:00, чтобы избежать перегрева и вредного воздействия прямых солнечных лучей. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Работаем в ранние часы и в поздние, до того и после того, как солнце максимально поднимается у нас над головой. Это до 11 утра и с 16 вечера», — заявил Хухрев в беседе с радио Sputnik. Врач порекомендовал использовать защитные кремы и надевать головные уборы даже в эти часы, чтобы защититься от солнечных ожогов.

Хухрев также подчеркнул необходимость использования антигистаминных препаратов в случае аллергических реакций, вызванных укусами насекомых. А в случае укусов ос, шершней или пчел для нейтрализации кислот, содержащихся в ядах насекомых, стоит использовать питьевую соду. Он рекомендует сделать из нее лепешечку, чуть-чуть смочив водой, и приложить на место укуса, под пластырь.

Врач также обратил внимание на правильность рабочей позы и использование перчаток для защиты рук. Хухрев советует завести себе наколенники или садовую подушечку, так как это «более физиологично», чем работа вниз головой. По его словам, при работе в неправильной позе при разгибании могут возникнуть сильное головокружение и темнота в глазах. 

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Работать на участке лучше всего в ранние утренние часы и вечером после 16:00, чтобы избежать перегрева и вредного воздействия прямых солнечных лучей. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев. «Работаем в ранние часы и в поздние, до того и после того, как солнце максимально поднимается у нас над головой. Это до 11 утра и с 16 вечера», — заявил Хухрев в беседе с радио Sputnik. Врач порекомендовал использовать защитные кремы и надевать головные уборы даже в эти часы, чтобы защититься от солнечных ожогов. Хухрев также подчеркнул необходимость использования антигистаминных препаратов в случае аллергических реакций, вызванных укусами насекомых. А в случае укусов ос, шершней или пчел для нейтрализации кислот, содержащихся в ядах насекомых, стоит использовать питьевую соду. Он рекомендует сделать из нее лепешечку, чуть-чуть смочив водой, и приложить на место укуса, под пластырь. Врач также обратил внимание на правильность рабочей позы и использование перчаток для защиты рук. Хухрев советует завести себе наколенники или садовую подушечку, так как это «более физиологично», чем работа вниз головой. По его словам, при работе в неправильной позе при разгибании могут возникнуть сильное головокружение и темнота в глазах. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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