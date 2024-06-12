Терапевт рассказал о неочевидном вреде здоровью при работе на грядках

Работать на участке лучше всего в ранние утренние часы и вечером после 16:00, чтобы избежать перегрева и вредного воздействия прямых солнечных лучей. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
«Работаем в ранние часы и в поздние, до того и после того, как солнце максимально поднимается у нас над головой. Это до 11 утра и с 16 вечера», — заявил Хухрев в беседе с радио Sputnik. Врач порекомендовал использовать защитные кремы и надевать головные уборы даже в эти часы, чтобы защититься от солнечных ожогов.
Хухрев также подчеркнул необходимость использования антигистаминных препаратов в случае аллергических реакций, вызванных укусами насекомых. А в случае укусов ос, шершней или пчел для нейтрализации кислот, содержащихся в ядах насекомых, стоит использовать питьевую соду. Он рекомендует сделать из нее лепешечку, чуть-чуть смочив водой, и приложить на место укуса, под пластырь.
Врач также обратил внимание на правильность рабочей позы и использование перчаток для защиты рук. Хухрев советует завести себе наколенники или садовую подушечку, так как это «более физиологично», чем работа вниз головой. По его словам, при работе в неправильной позе при разгибании могут возникнуть сильное головокружение и темнота в глазах.
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