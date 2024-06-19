Путин оценил переговоры с Ким Чен Ыном

Путин: с Ким Чен Ыном прошли обстоятельные переговоры по разным вопросам
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Владимир Путин провел обстоятельные переговоры с Ким Чен Ыном
Владимир Путин провел обстоятельные переговоры с Ким Чен Ыном Фото:

Переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном получились детальными и охватывающими множество аспектов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Северную Корею.

«Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия», — передает слова Путина РИА Новости. Президент особо отметил, что Москва и Пхеньян заключили новый межгосударственный договор о всестороннем стратегическом партнерстве.

Владимир Путин прилетел в Северную Корею с рабочим визитом. В ходе поездки между Россией и КНДР 19 июня был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно этому договору, в случае нападения на одну из стран, другая страна обязуется прийти на помощь своему партнеру. Подробности об этом соглашении и высказываниях Путина и Ким Чен Ына можно найти в материале URA.RU.

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Переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном получились детальными и охватывающими множество аспектов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Северную Корею. «Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия», — передает слова Путина РИА Новости. Президент особо отметил, что Москва и Пхеньян заключили новый межгосударственный договор о всестороннем стратегическом партнерстве. Владимир Путин прилетел в Северную Корею с рабочим визитом. В ходе поездки между Россией и КНДР 19 июня был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно этому договору, в случае нападения на одну из стран, другая страна обязуется прийти на помощь своему партнеру. Подробности об этом соглашении и высказываниях Путина и Ким Чен Ына можно найти в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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