Путин наградил орденом Почета президента Республики Конго

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Владимир Путин подписал указ о награждении Дени Сассу-Нгессо Фото:

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо награжден орденом Почета. Такой указ подписал глава России Владимир Путин.

«За большой вклад в развитие и укрепление отношений между РФ и Республикой Конго наградить [Дени Сассу-Нгессо] орденом Почета», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Ранее Сассу-Нгессо прибыл в Россию. Он обсудит с Путиным перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях.

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Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо награжден орденом Почета. Такой указ подписал глава России Владимир Путин. «За большой вклад в развитие и укрепление отношений между РФ и Республикой Конго наградить [Дени Сассу-Нгессо] орденом Почета», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. Ранее Сассу-Нгессо прибыл в Россию. Он обсудит с Путиным перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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