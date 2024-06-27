Путин наградил орденом Почета президента Республики Конго

27 июня 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о награждении Дени Сассу-Нгессо Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо награжден орденом Почета. Такой указ подписал глава России Владимир Путин. «За большой вклад в развитие и укрепление отношений между РФ и Республикой Конго наградить [Дени Сассу-Нгессо] орденом Почета», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. Ранее Сассу-Нгессо прибыл в Россию. Он обсудит с Путиным перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо награжден орденом Почета. Такой указ подписал глава России Владимир Путин. «За большой вклад в развитие и укрепление отношений между РФ и Республикой Конго наградить [Дени Сассу-Нгессо] орденом Почета», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. Ранее Сассу-Нгессо прибыл в Россию. Он обсудит с Путиным перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях.