Путин наградил орденом Почета президента Республики Конго

Владимир Путин подписал указ о награждении Дени Сассу-Нгессо
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо награжден орденом Почета. Такой указ подписал глава России Владимир Путин.
«За большой вклад в развитие и укрепление отношений между РФ и Республикой Конго наградить [Дени Сассу-Нгессо] орденом Почета», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован
Ранее Сассу-Нгессо прибыл в Россию. Он обсудит с Путиным перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях.
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