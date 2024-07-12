Глава Росавиации вылетел на место крушения Sukhoi Superjet-100

12 июля 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Расследованием крушения Superjet занялся МАК Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Глава Росавиации Дмитрий Ярдов отправился на место авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. «Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье», — пишет telegram-канал «Представитель Росавиации». Ранее сообщалось, что расследованием занялся МАК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Росавиации Дмитрий Ярдов отправился на место авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. «Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье», — пишет telegram-канал «Представитель Росавиации». Ранее сообщалось, что расследованием занялся МАК.