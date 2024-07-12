Глава Росавиации вылетел на место крушения Sukhoi Superjet-100

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Расследованием крушения Superjet занялся МАК Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Глава Росавиации Дмитрий Ярдов отправился на место авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье», — пишет telegram-канал «Представитель Росавиации». Ранее сообщалось, что расследованием занялся МАК.

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Глава Росавиации Дмитрий Ярдов отправился на место авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. «Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье», — пишет telegram-канал «Представитель Росавиации». Ранее сообщалось, что расследованием занялся МАК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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