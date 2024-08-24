Из плена ВСУ вернули 115 срочников, захваченных в Курской области. В обмен на них РФ выдала такое же количество пленных украинских бойцов. Вторжение ВСУ в Россию сорвало секретные переговоры Москвы и Киева о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Эти и другие новости спецоперации на 24 августа — в материале URA.RU.
Россия вернула плененных срочников
В результате обмена военнопленными в РФ были возвращены 115 срочников, захваченных ВСУ в Курской области. Взамен Россия передала Киеву такое же количество украинских военнопленных. Этот обмен стал возможен благодаря гуманитарному посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов. Сообщается, что большинство пленных срочников являются жителями Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлены освобожденные российские военнослужащие. Им были выданы продуктовые пакеты, обеспечена психологическая и медицинская помощь, а также связь с родными. Срочников разместили в автобусах для отправки в Россию.
«Наши ребята нас встретили. Все нормально. Едем домой. Я живой, здоровый, мама», — сказал один из срочников в разговоре по телефону, запечатленном на видео.
Достижения ВС РФ на Курском направлении
За прошедшие сутки ВСУ в Курской области потеряли более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, еще десять бойцов сдались в плен российским войскам. ВС РФ сорвали попытки атак украинцев по нескольким направлениям. Об этом сообщило Минобороны РФ в официальном telegram-канале.
За все время вторжения украинская армия потеряла боле 5,5 тысяч бойцов и 71 танк. Также российская авиация поразила скопления сил Украины в Курской и Сумской областях.
Нападение ВСУ на Курскую область сорвало секретные переговоры
Стало известно, что вторжение ВСУ на территорию России сорвали секретные переговоры Москвы и Киева. Стороны планировали прийти к соглашению о частичном прекращении огня.
«Российская и украинская делегации должны были в конце августа встретиться в Катаре. Предполагалось прийти к соглашению о прекращении „ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон“, что равносильно частичному прекращению огня», — сообщили иностранные СМИ со ссылкой на источники.
Зеленский назвал новые цели ВСУ на Курскую область
Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области нужна для пополнения обменного фонда и нанесения превентивного удара в целях предотвращения наступления ВС РФ на Сумскую область. Он опроверг предположения о том, что вторжением ВСУ на территорию России Киев собирался усилить «переговорную позицию» и выиграть «карту» для будущего диалога с Москвой.
«Кто-то говорит, что мы разыгрываем карту для диалога. Какой диалог? <...> Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами», — рассказал Зеленский.
Однако ранее лидер Украины называл иные цели операции в Курской области. В частности, он говорил о «запрете Запада использовать оружие на территории РФ», а после этого — о «создании буферной зоны».
Лидер Украины записал видеообращение у границы Курской области
Зеленский обратился к гражданам с видеообращением в честь Дня независимости страны. На кадрах он находился в Сумской области, в районе реки Псел, где началась атака ВСУ на Курскую область. Также лидер Украины пригрозил жителям России.
«Россияне получат горя», — сказал Зеленский. Его слова передают в украинских СМИ.
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