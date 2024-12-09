Команды КВН из Кургана и Челябинска в Перми поборются за выход в Высшую лигу

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Победитель получит путевку в Высшую лигу
Победитель получит путевку в Высшую лигу Фото:

Съемки последнего финала Первой лиги КВН состоятся в Перми. За победу будут бороться шесть команд из Кургана, Челябинска, Ставрополя, Владивостока, Иркутска и Томска. Лучшие получат путевку в Высшую лигу КВН.

«За золотые медали сразятся шесть лучших команд от Севастополя до Владивостока. Победа в Первой лиге даст командам путевку на участие в Высшей лиге КВН на „Первом канале“», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Финал Первой лиги КВН пройдет на сцене ДК им. Солдатова. Генеральная репетиция и телесъемка состоятся 17 и 18 декабря.

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Съемки последнего финала Первой лиги КВН состоятся в Перми. За победу будут бороться шесть команд из Кургана, Челябинска, Ставрополя, Владивостока, Иркутска и Томска. Лучшие получат путевку в Высшую лигу КВН. «За золотые медали сразятся шесть лучших команд от Севастополя до Владивостока. Победа в Первой лиге даст командам путевку на участие в Высшей лиге КВН на „Первом канале“», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края. Финал Первой лиги КВН пройдет на сцене ДК им. Солдатова. Генеральная репетиция и телесъемка состоятся 17 и 18 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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