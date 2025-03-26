Россияне получили около 14,5 млн сертификатов

Более 14,5 млн сертификатов получили россияне в рамках предоставления материнского капитала. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
«Продолжилось предоставление материнского капитала. Шестой год подряд он назначается уже сразу при рождении первенца. С 2022 года вернулись к его индексации. Расширяются и возможности его применения. За время введения президентом этого механизма [в 2007 году] уже выдано около 14,5 миллиона сертификатов. Программа маткапитала продлена до 2030 года включительно», — сказал Мишустин.
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