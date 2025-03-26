Россияне получили около 14,5 млн сертификатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Материнский капитал действует с 2007 года
Материнский капитал действует с 2007 года Фото:

Более 14,5 млн сертификатов получили россияне в рамках предоставления материнского капитала. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. 

«Продолжилось предоставление материнского капитала. Шестой год подряд он назначается уже сразу при рождении первенца. С 2022 года вернулись к его индексации. Расширяются и возможности его применения. За время введения президентом этого механизма [в 2007 году] уже выдано около 14,5 миллиона сертификатов. Программа маткапитала продлена до 2030 года включительно», — сказал Мишустин. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 14,5 млн сертификатов получили россияне в рамках предоставления материнского капитала. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.  «Продолжилось предоставление материнского капитала. Шестой год подряд он назначается уже сразу при рождении первенца. С 2022 года вернулись к его индексации. Расширяются и возможности его применения. За время введения президентом этого механизма [в 2007 году] уже выдано около 14,5 миллиона сертификатов. Программа маткапитала продлена до 2030 года включительно», — сказал Мишустин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...