21:00 17 ноября 2017 0

В соцсетях отметили «хороший вкус» Шойгу Фото: страница Марковской в Facebook

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Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, за что его отправили в отставку на самом деле. Оказалось, что градоначальник не угодил главе государства. Лужков также отметил, что никогда не считал его «нормальным президентом».

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Шесть человек вскрыли себе вены прямо во время заседания в Мосгорсуде. Очевидцы говорят, что в зале суда творился «полный беспредел» и «двое адвокатов упали в обморок». Инцидент попал на видео, но мы должны предупредить — на записи много крови.

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