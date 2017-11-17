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17 ноября 2017
21:00  17 ноября 2017 0

Передел воровского мира, групповой суицид в Мосгорсуде, «Обороняша» Шойгу. Главное за день — в подборке «URA.RU»

В соцсетях отметили «хороший вкус» ШойгуФото: страница Марковской в Facebook

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Главное к этому часу:

Мэрия Екатеринбурга отгуляла в честь своего 230-летия. В самый разгар праздника, на котором собрались несколько поколений уральских политиков, Ройзман встал и объявил: сын первого мэра тоже сидел. Посмотреть фото с торжества можно тут.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, за что его отправили в отставку на самом деле. Оказалось, что градоначальник не угодил главе государства. Лужков также отметил, что никогда не считал его «нормальным президентом».

Крупная тюменская больница рискует остаться без сотрудников — врачи и медсестры, которые уже давно не видели прибавок к зарплатам, пишут Путину. Власти готовы помочь, но решить проблему может только соседний губернатор.

Шесть человек вскрыли себе вены прямо во время заседания в Мосгорсуде. Очевидцы говорят, что в зале суда творился «полный беспредел» и «двое адвокатов упали в обморок». Инцидент попал на видео, но мы должны предупредить — на записи много крови.

Один из самых авторитетных воров в законе, курирующий уральские рынки и скандальную овощебазу в Екатеринбурге, «раскороновал» Альберта Рыжего. Источники из криминального мира рассказали «URA.RU», как на решение повлиял случай на разборках в Турции.

Министр обороны Сергей Шойгу назначил себе пресс-секретарем 26-летнюю экс-телеведущую Россияну Марковскую. За внешность и выдающиеся таланты девушку в соцсетях уже назвали Обороняшей.

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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