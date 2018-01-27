Поклонская посетовала, что Трамп предпочел ей Собчак

17:58 27 января 2018 0

Вместо Поклонской президенту США придется пить кофе с Собчак Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа посетить российский Крым. Обращение стало ответом на публикацию нового пакета антироссийских санкций.

«К примеру, хотел бы господин Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я приглашаю его в солнечный российский Крым. Безопасность господина президента гарантирована комплексом С-400 „Триумф“», — сказала РИА Новости Поклонская.

Речь о безопасности зашла в связи с тем, что санкции Запада Поклонская считает отражением страха перед Россией. «Но ведь мы совершенно не страшные, а просто защищаем свою Родину. Такая недальновидная и пугливая реакция наших зарубежных партнеров в виде санкций ограничивает их же», — цитирует также ее слова RT.

Что же до невозможности съездить в США, то Поклонская желала бы в первую очередь побывать во Франции и Сербии. Ее предки, оказывается, выходцы из этой балканской страны, сообщают Nation news.

Как уже сообщало «URA.RU», расширенный санкционный список, включающий и уральские компании, был обнародован 26 января. В него вошли 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний. Среди фамилий указаны два представителя министерства энергетики РФ, а также Сергей Топор-Гилка, директор фирмы «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех»), которую обвиняли в незаконной поставке турбин Siemens в Крым.