21:00 07 февраля 2018 3

Роскосмос пообщеал без проблем запустить к Марсу танк «Армата» Фото: Служба новостей «URA.RU» ©

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