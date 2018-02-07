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08 февраля 2018
07 февраля 2018
21:00  07 февраля 2018 3

Беглых бизнесменов вернут в Россию, спасаемся от кризиса, танк в космосе. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Роскосмос пообщеал без проблем запустить к Марсу танк «Армата»Фото: Служба новостей «URA.RU» ©

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Главные новости к этому часу:

Кремль получил список бизнесменов, скрывающихся от российского правосудия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопросом возвращения беглых предпринимателей займутся в ближайшее время.

К школе, где учатся дочери и внучка главы Сбербанка Германа Грефа, проложили дорогу за 1 млрд рублей. Траты на секретную трассу нашли на сайте госзакупок.

Экономисты считают, что в ближайшее время в России может повториться тяжелейший финансовый кризис 2008 года. «URA.RU» выяснило, как подготовиться к экономическому краху жителям страны.

Руководители Уралвагонзавода победили своих рабочих в суде, оставив без половины зарплаты. Но заводчане не готовы мириться с таким решением и уже придумали план.

История о задержанном ямальце, который умер от обморожения по вине забывших его полицейских, обрастает кровавыми теориями и слухами. Есть версия, что дебошира жестоко избили и закопали еще живым.

Россия теряет космос из-за Илона Маска. Этой ночью американский миллиардер запустил к Марсу автомобиль «Tesla», и стало очевидно, насколько отстает наша страна. Но Роскосмос решил не сдаваться и заявил, что сможет отправить туда же танк.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.RU»
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