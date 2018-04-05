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05 апреля 2018
20:29  05 апреля 2018 1

Опубликована запись последнего звонка солистки The Cranberries перед «необъяснимой» смертью

Долорес была в хорошем настроенииФОТО: thecranberries, Instagram

За два часа до смерти вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан звонила музыкальному продюсеру и другу Дэну Уэйту. Она была в хорошем настроении и сообщила о готовности записать римейк песни Zombie. Запись с автооответчика опубликовало издание TMZ.

По телефону О’Риордан сказала, что хочет записать новую версию знаменитой песни Zombie с группой Bad Wolves. Долорес добавила что, прослушав кавер этой песни, пришла в восторг. «Она просто невероятная», — отметила солистка The Cranberries. Певица была в хорошем настроении и воодушевлена новой работой. Для записи новой песни О’Риордан и приехала в Лондон.

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Полиция назвала смерть солистки The Cranberries необъяснимой

46-летнюю О’Риордан обнаружили мертвой в ее номере в лондонском отеле 15 января рано утром, через несколько часов после звонка. Следов насилия на теле не нашли, полиция назвала смерть певицы «необъяснимой», причина гибели певицы официально не озвучена до сих пор.

Друзья артистки отметили, что в последнее время у певицы сильно болела спина, из-за чего ей приходилось принимать обезболивающие. По одной из версий, после очередного приступа боли Долорес значительно увеличила дозу лекартв, отчего и умерла.

Многие российские музыканты выразили соболезнования в связи со смертью певицы, популярность которой в нашей стране пришлась на 1990-е годы. Так, продюсер и композитор Макс Фадеев отметил, что ему очень жаль. «Уходят уходят классные ребята, а кто приходит? Просто жаль классного музыканта», — заявил Фадеев.

Наталья Михалева
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