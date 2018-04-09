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09 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:08  09 апреля 2018 0

Компания владельца «Платона» купила создателя систем оплаты на дорогах

Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5
Группа компаний НТС разрабатывает системы для безостановочного взимания платы с грузовых машин на платных дорогахФото: Анна Майорова © URA.RU

Группа компаний «Национальные телематические системы», принадлежащая владельцам системы «Платон» Игорю Ротенбергу и Андрею Шипелову, закрыла сделку по покупке компании «Рутолл». Об этом сообщили в НТС.

«Приобретение компании „Рутолл“ является логичным шагом в реализации стратегии построения высокотехнологичного холдинга полного цикла, способного выполнять крупные проекты в России, а также в странах ЕАЭС и юго-восточной Азии, где сегодня есть огромный спрос на российские технологии», — рассказал гендиректор НТС Алексей Нащекин, чьи слова приводит агентство RNS. По его словам, объединение опыта обеих компаний позволит создать «уникальную гибридную систему, не имеющую аналогов в мире».

Группа компаний НТС на основе спутниковой навигации разрабатывает системы, которые обеспечивают безбарьерный проезд транспортных средств и безостановочное взимание платы. «Рутолл» же занимается созданием систем идентификации, мониторинга и взимания платы барьерного типа (с пунктами взимания платы на въезде на платные автодороги).

Дарья Корчак
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