Опальный депутат Надежда Савченко оценила ход президентской кампании на Украине. «Не подсунут ли свинью»

Софья Носкова
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 22:23
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Савченко Надежда, савченко надежда
Депутат оценила трех самых громких кандидатов в президенты УкраиныФото: Личная страница Надежды Савченко в Facebook

Депутат Верховной рады Надежда Савченко поделилась соображениями о предстоящих выборах президента на Украине. Свою оценку предвыборной гонки депутат выложила на странице в Facebook.

Савченко оценила поведение трех наиболее заметных кандидатов — Юлии Тимошенко, Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Например, Тимошенко в этот раз ведет себя спокойно «как сама смерть», поскольку, по мнению Савченко, знает что-то, чего не знают простые украинцы. Нервозность и неадекватное поведение депутат отмечает у Порошенко. Шоумен Зеленский, по словам Савченко, хорошо работает с публикой на концертах. Однако депутат выразила сомнение, что его сторонники будут активны во время голосования.

В конце размышлений относительно будущего президента Украины Савченко приходит к следующему выводу: «не подсунут ли свинью». От Порошенко, по ее мнению, стоит ждать войны, от Зеленского — предательство в пользу Тимошенко, а от Тимошенко — смерть нации.

Ранее именно Савченко рекомндовала актеру Владимиру Зеленскому баллотироваться в президенты Украины, напоминает RT.

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