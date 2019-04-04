Пушков высказался об угрозах США в адрес Турции из-за российского оружия

Сенатор считает заявления США пустыми угрозами Фото: duma.gov.ru

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал угрозы США в адрес Турции из-за закупок российских ракетных систем С-400.

Сенатор напомнил, что вице президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс посоветовал Турции выбрать между членством в НАТО и приобретением зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. Алексей Пушков убежден, что все это пустые угрозы, поскольку Анкара вряд ли откажется от сделки, но при этом Турцию, скорее всего, из Североатлантического альянса не исключат, передают argumenti.ru.

Ранее «URA.RU» сообщало, что США угрожают Турции «тяжелыми последствиями», если страна решится на покупку российских ракетных систем С-400. Пресс-секретарь Минобороны США Чарльз Саммерс заявил, что в случае сделки военные отношения Анкары с Вашингтоном ухудшатся. Напомним, что Турция готовится развернуть С-400 в октябре 2019 года. Сейчас военные решают, в каких регионах лучше всего поставить ракетные установки.