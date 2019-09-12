Американская армия закупает макеты автоматов Калашникова

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Пресс-конференция Дмитрия Ионина по стрельбе в Камышлове. Екатеринбург, автомат, оружие
Минобороны США закупит пять макетов для ученийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американская армия хочет закупить макеты автомата Калашникова для учений. Такую заявку подало министерство армии США.

«Пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня», — приводит выдержку из документа RT. В заявке также указано, что американская армия планирует закупить две установки для имитации взрыва.

Как ранее сообщало «URA.RU», армия США в ближайшие два года получит новое оружие. По словам министра обороны, гиперзвуковое оружие будет закуплено в течение нескольких лет.

Также американская армия планирует вернуться к стратегии боя под названием «Динамичное развертывание сил», использовавшейся во времена холодной войны. Основный принцип ведения боя —непредсказуемое перемещение войск, напоминает «Национальная служба новостей».

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