Американская армия закупает макеты автоматов Калашникова

Американская армия хочет закупить макеты автомата Калашникова для учений. Такую заявку подало министерство армии США.
«Пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня», — приводит выдержку из документа RT. В заявке также указано, что американская армия планирует закупить две установки для имитации взрыва.
Как ранее сообщало «URA.RU», армия США в ближайшие два года получит новое оружие. По словам министра обороны, гиперзвуковое оружие будет закуплено в течение нескольких лет.
Также американская армия планирует вернуться к стратегии боя под названием «Динамичное развертывание сил», использовавшейся во времена холодной войны. Основный принцип ведения боя —непредсказуемое перемещение войск, напоминает «Национальная служба новостей».