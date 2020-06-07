Китай и Россия будут создавать вакцину от коронавируса вместе

Россия и Китай действовали сообща в борьбе с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Китай и Россия будут сотрудничать при разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом КНР Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая».

«В будущем мы будем следовать консенсусу, достигнутому руководителями двух стран, и продолжим углублять сотрудничество в борьбе с эпидемией, в том числе в сфере разработки и производства вакцины», — приводит его слова ТАСС. Чжаосюй отметил, что Россия и Китай действовали сообща в борьбе с инфекцией.

Ранее на этой же конференции Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса бесплатной для всего мира. Также подчеркивалось, что сейчас у китайских ученых в разработке находятся пять видов вакцин.

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