Во ВШЭ выяснили самые популярные профессии у абитуриентов

Выпускники школ выбирают естественные науки, менеджмент, экономику и инженерное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самыми популярными направлениями среди абитуриентов стали естественные науки, менеджмент, экономика и инженерное дело. Об этом свидетельствует исследование Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ.

«17% респондентов планируют изучать в университете естественные науки, экономику и менеджмент. Чуть меньше абитуриентов (16% опрошенных) хотят учиться инженерному делу и техническим наукам», —передает результаты исследования «Коммерсант».

Еще 15% респондентов планируют обучаться педагогике, 13% — социальным и гуманитарным наукам. Реже всего в приоритете оказывались военное и аграрное дело — 7% и 3% соответственно. Отмечается, что число желающих подавать документы на медицинские специальности в 2020 году снизилось. Эксперты полагают, что абитуриентов мог отпугнуть коронавирус. Доцент кафедры политических и общественных коммуникаций РАНХиГС Николай Кульбака подчеркнул, что во время пандемии выпускники школ стали понимать реальную ответственность и профессиональный риск врача. Это заставило их отказаться от идеи стать медиком.

Согласно опросу, 58% абитуриентов планируют поступить на бюджетные места и пойдут учиться в вуз, в который пройдут по баллам ЕГЭ. На коммерческое место в выбранном вузе подадут документы лишь 24%. «Для преобладающего числа россиян платное образование является дорогим, а системы поддержки — именные стипендии, образовательные гранты — не развиты», — отметил Кульбака.

Ранее сообщалось, что депутаты хотят отдать места в вузах РФ абитуриентам из СНГ. Госдума предлагает открыть для них границы, чтобы иностранные выпускники школ смогли приехать в Россию на сдачу вступительных экзаменов. Первый зампред комитета ГД по науке и образованию Геннадий Онищенко считает, что абитуриенты из стран СНГ не представляют опасности для россиян. Он отметил, что абитуриенты могут подать заявления дистанционно, а потом приехать в РФ и пройти тестирование на COVID. Это обезопасит страну от ввоза инфекции.

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