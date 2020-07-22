Генпрокуратура РФ взяла на контроль ситуацию в Нижних Сергах

Генпрокуратура проверит, как структуры извещали население о ЧС Фото: Софья Сандурская © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Нижних Сергах

Генпрокуратура проследит, как свердловские чиновники оказывают помощь жителям Нижних Серег после потопа. Соответствующее распоряжение дал заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев.

«Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев поручил прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову уделить особое внимание вопросам законности предоставления материальной помощи жильцам подтопленных и разрушенных домов», — цитирует Е1.RU сообщение Генпрокуратуры. Кроме этого, будет дана оценка тому, как уполномоченные структуры извещали население о ЧС.

Как писало URA.RU, 20 июля улицы поселка Нижние Серги затопило после ливня. В итоге подтоплены 63 частных дома, в которых проживают 189 человек и четыре административных здания. Два дома оказали разрушены полностью, еще один — частично. Кроме того, наводнением снесен один мост, два моста повреждены частично. Без электроснабжения находятся более двух тысяч домов, в которых проживают 6,2 тысячи человек. Более 200 человек эвакуированы. В Екатеринбург прилетел руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев. Глава МЧС проведет ночь в столице Урала. Утром он вылетит в Нижние Серги. Глава МЧС должен будет приземлиться на территории местной больницы. Уже в 10 утра в Нижних Сергах у Зиничева состоится совещание. Ожидается, что Зиничев останется в Нижних Сергах не более 2 суток, до устранения ЧП.