Девушке предстоит длительная реабилитация в одной из клиники Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мама 18-летней Кати Долматовой, упавшей со скалы в парке «Оленьи ручьи», которую накануне доставили вертолетом в Екатеринбург для реабилитации, рассказала о состоянии дочери. По ее словам, Катя уже начала восстановительные процедуры — сегодня у нее была лечебная физкультура.

«Для нас сейчас самое главное — „вертикализация“: Катя пока не может садиться, у нее потеряно равновесие. Когда мы ноги вниз опускаем, она теряет сознание, — рассказала URA.RU Рафига Долматова. — Руками немного шевелит, а пальцы и ниже груди ничего не действует».

Мама Кати Рафига Долматова Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам мамы, Катя хорошо перенесла полет. «Она говорит: „Мама, я с таким комфортом долетела — за 1 час 50 минут. Даже успела поспать в вертолете!“, — рассказывает Рафига. — Правда, из-за перелета у девушки немного поднялась температура — до 37,5. А так все хорошо».

Мама рассказала и том, как узнала о трагедии с дочерью. «Она приехала сюда (в Екатеринбург) учиться и поступила на работу в „АвтоАудиоЦентр“, — говорит Рафига. — Они поехали коллективом отдыхать в парк „Оленьи ручьи“. Гуляли, отдыхали, как, что — она не помнит: очнулась только в реанимации. Мне позвонила мама Дениса (они работают вместе), потом уже в больнице сказали, что ее прооперировали. Спасибо всем врачам, что она осталась жива».

Екатерина 10 дней находилась в реанимации, потом еще 10 — в палате для тяжелобольных. 25 сентября ее выписали домой и на вертолете доставили в Магнитогорск. Девушка практически парализована — ей требуется долгая реабилитация. По словам матери, она получила очень много звонков и сообщений с предложениями о помощи, удалось собрать несколько сотен тысяч рублей, однако стоимость восстановительного лечения гораздо больше.

Ранее URA.RU сообщало, что эту миссию взял на себя уральский промышленник и меценат — глава РМК Игорь Алтушкин, который обеспечил перевозку и оплатил лечение девушки в центре реабилитации доктора Волковой. «Спасибо ему большое! — говорит мама девушки. — У нас вся надежда на этот центр — что мы все-таки сядем на кресло, а потом встанем на ноги и пойдем».