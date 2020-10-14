Цуканов призвал регионы УрФО помочь Курганской области

Полпред Николай Цуканов поможет Кургану (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов призвал уральских политиков помочь Курганской области в разработке стратегии по улучшению жизни жителей региона. Об этом полпред сказал на совете политических партий.

«Вижу — там [в Курганской области] есть сложности с бюджетом, работой. Но там даже при этом находятся правильные управленческие решения. Мне бы хотелось, чтобы мы вместе в Кургане разработали стратегию, которая будет направлена на улучшение жизни людей», — заявил Цуканов.

Он также уточнил, что регулярно бывает в Кургане и хорошо знаком с регионом. «Для меня Курган — это очень интересный регион, и мне бы очень хотелось, чтобы именно в Кургане, где непростая ситуация с точки зрения доходов, все менялось в лучшую сторону. В других ближайших регионах ситуация гораздо лучше», — считает полпред.

В последний раз Николай Цуканов был в Кургане в преддверии выборов 4 сентября. В рамках визита он посетил несколько объектов и провел заседание совета по экономической политике с уральскими губернаторами.