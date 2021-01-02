В Ливии из плена освободили четырех россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Россияне находились в плену в Ливии несколько недель Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ливии освобождены четверо граждан России, которые несколько недель находились в плену. О вызволении россиян сообщил член Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Не так давно я узнал, что несколько недель назад они были схвачены (похищены) в Ливии (да, снова там) — и немедленно отреагировал. Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности — и решили эту сложную, но крайне важную задачу — вернуть наших людей домой», — написал Малькевич в своем telegram-канале.

Представитель Общественной платы поблагодарил за помощь замминистра иностранных дел России, специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова, фактически руководившего вызволением россиян, передает радио Sputnik. Он также подчеркнул, что после вызволения из плена ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана к русским людям в Ливии и в целом в странах арабского мира стали относиться куда серьезнее.

Социолог Шугалей больше года находился в триполитанской тюрьме «Митига». В декабре его вернули в Россию, по словам Малькевича, благодаря спецоперации МИД РФ и Минобороны. После этого в Госдуме предложили принять закон о защите граждан за границей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...