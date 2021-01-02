В Ливии из плена освободили четырех россиян

В Ливии освобождены четверо граждан России, которые несколько недель находились в плену. О вызволении россиян сообщил член Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
«Не так давно я узнал, что несколько недель назад они были схвачены (похищены) в Ливии (да, снова там) — и немедленно отреагировал. Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности — и решили эту сложную, но крайне важную задачу — вернуть наших людей домой», — написал Малькевич в своем telegram-канале.
Представитель Общественной платы поблагодарил за помощь замминистра иностранных дел России, специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова, фактически руководившего вызволением россиян, передает радио Sputnik. Он также подчеркнул, что после вызволения из плена ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана к русским людям в Ливии и в целом в странах арабского мира стали относиться куда серьезнее.
Социолог Шугалей больше года находился в триполитанской тюрьме «Митига». В декабре его вернули в Россию, по словам Малькевича, благодаря спецоперации МИД РФ и Минобороны. После этого в Госдуме предложили принять закон о защите граждан за границей.
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