Артистка требовала полпреда в УрФО вмешаться в ситуацию с захватом монастыря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Письмо заслуженной артистки РФ Марии Шукшиной с просьбой не допустить силового захвата скитов Среднеуральского женского монастыря не поступало в полпредство Уральского федерального округа. Об этом сообщили URA.RU в приемной полпредства в УрФО.

«В адрес полномочного представителя президента РФ в УрФО к настоящему времени не поступало письмо от Шукшиной М.В.» — уточнили URA.RU в полпредстве. По данным сторонников отлученного от церкви отца Сергия (Романова), она направляла его полномочному представителю президента РФ Владимиру Якушеву.

Сторонники отца Сергия ранее опубликовали письмо, которое Шукшина якобы направила Якушеву. В нем она просила не допустить силового захвата скитов монастыря и требовала от полпреда вмешаться в ситуацию.

Фото: полпредство УрФО