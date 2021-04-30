Письмо заслуженной артистки РФ Марии Шукшиной с просьбой не допустить силового захвата скитов Среднеуральского женского монастыря не поступало в полпредство Уральского федерального округа. Об этом сообщили URA.RU в приемной полпредства в УрФО.
«В адрес полномочного представителя президента РФ в УрФО к настоящему времени не поступало письмо от Шукшиной М.В.» — уточнили URA.RU в полпредстве. По данным сторонников отлученного от церкви отца Сергия (Романова), она направляла его полномочному представителю президента РФ Владимиру Якушеву.
Сторонники отца Сергия ранее опубликовали письмо, которое Шукшина якобы направила Якушеву. В нем она просила не допустить силового захвата скитов монастыря и требовала от полпреда вмешаться в ситуацию.
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