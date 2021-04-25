Актриса считает, что продолжать штурмовать скиты Среднеуральского монастыря не стоит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Заслуженная артистка России Мария Шукшина просит не допустить силового захвата скитов Среднеуральского женского монастыря. Такое обращение она направила полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву.

«В скитах молятся монахини, которые отказались от мирской жизни. Материального интереса для Екатеринбургской епархии эти скиты не представляют, но имеют огромную духовную ценность для православных христиан», — указала она в письме, опубликованном в telegram-канале «Защита отца Сергия».

Шукшина просит Якушева вмешаться в сложившуюся ситуацию. «И принять все имеющиеся полномочные меры для прекращения аморальной и безжалостной силовой акции по дальнейшему разорению уникального Среднеуральского монастыря», — заключила она.

URA.RU направило запрос в полпредство президента в УрФО. Оперативный комментарий на момент публикации получить не удалось.

В середине апреля сотрудники Федеральной службы судебных приставов приехали на территорию Среднеуральского женского монастыря со штурмом. В результате, оттуда вывезли всех монахинь. В Екатеринбургской епархии уточнили, что события в монастыре происходят из-за действий его бывшего духовника отца Сергия. На данный момент схимонах арестован и находится в московском СИЗО «Матросская тишина».

На канале выложили копию письма актрисы telegram-канал «Защита отца Сергия»