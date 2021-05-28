В Кремле успокоили россиян, пострадавших из-за отмены рейсов в ЕС

В Кремле ответили ситуацию с авиарейсами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Авиакомпании Европы должны в скором времени дать разъяснения из-за сложившейся ситуации с полетами между Москвой и странами Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я убежден, что авиавласти дадут разъяснения. Это технические моменты. Все просто: когда работает утвержденная и согласованная система со странами вылета и влета. Есть определенные точки вылета и взлета самолета в страну, и согласованные эшелоны есть. Прежде всего речь об авиабезопасности», — отметил Песков во время конференц-колла. Так он ответил на вопрос о причинах проблем с рейсами из Европы в Москву.

По его словам, самолеты, которые облетают Беларусь, просят влет в разных точках, которые не согласованы. Песков сообщил, что авиавласти работают напряженно и назвал ситуацию экстраординарной. «Хотелось бы, чтобы таких ситуаций не было, но раз они возникли, то неизбежны такие технические заминки», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Росавиации планируют разрешить авиарейсам из Европы летать в РФ в обход Белоруссии. Авиакомпании Европы отказались летать над Белоруссией после ситуации с самолетом Ryanair, который вынужденно сел в Минске после сообщения о бомбе, пишет Утро.ру .