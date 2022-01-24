В Москве ужесточают проверки ТРЦ и работодателей из-за COVID

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ТЦ
В торговых центрах Москвы усилят контроль за соблюдением масочного режима и санитарных мер Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за обострения ситуации с коронавирусом в Москве усилят проверку торговых центров на соблюдение санитарных правил, а также выборочно проверят работодателей на соблюдение указа об обязательном переводе на удаленку не менее 30% сотрудников. Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

«Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Собянина о переводе сотрудников на удаленную работу. Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль», — передает ТАСС слова Данчикова.

Ранее Москва обновила максимум по числу зараженных COVID-19 за сутки, пишет телеканал 360. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что Москва является лидером по числу заболеваний новым штаммом коронавируса «Омикрон».

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Из-за обострения ситуации с коронавирусом в Москве усилят проверку торговых центров на соблюдение санитарных правил, а также выборочно проверят работодателей на соблюдение указа об обязательном переводе на удаленку не менее 30% сотрудников. Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков. «Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Собянина о переводе сотрудников на удаленную работу. Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль», — передает ТАСС слова Данчикова. Ранее Москва обновила максимум по числу зараженных COVID-19 за сутки, пишет телеканал 360. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что Москва является лидером по числу заболеваний новым штаммом коронавируса «Омикрон».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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