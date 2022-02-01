Петиция вернуть символику РФ на Олимпиаде вышла в топ на Change.org

01 февраля 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Петицию о возвращении флага и гимна России на Олимпиаде подписали более 20 000 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Петиция олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина с призывом вернуть России национальную символику на Олимпийских играх вышла в топ сайта Сhange.org. За несколько часов петицию спортсмена подписали более 20 000 человек. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции против РФ из-за допингового скандала в 2019 году. Российским спортсменам запрещено использовать на международных соревнованиях флаг и гимн РФ. Санкции действуют до конца 2022 года. Как указал Ягудин в петиции, россияне выступят без нацсимволики на февральских Олимпийских играх в Пекине. «Мне невероятно обидно, что наша команда опять выступит без флага. <…> Да, по решению суда, запрет продлится до декабря 2022 года. Впереди нас ждет целый спортивный год — и наши ребята заслуживают того, чтобы провести его под знаменами своей Родины. <…> На мой взгляд, наши спортсмены уже настрадались», — написал фигурист в петиции на сайте Сhange.org. В обращении Ягудин добавил хештэг #WeWillROCYou, который используется в качестве поддержки российских атлетов. Он стал популярным на прошедших летних Олимпийских играх в Токио, когда команда РФ выступала под знаком ROC, что в английской аббревиатуре означает «Олимпийский комитет России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Петиция олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина с призывом вернуть России национальную символику на Олимпийских играх вышла в топ сайта Сhange.org. За несколько часов петицию спортсмена подписали более 20 000 человек. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции против РФ из-за допингового скандала в 2019 году. Российским спортсменам запрещено использовать на международных соревнованиях флаг и гимн РФ. Санкции действуют до конца 2022 года. Как указал Ягудин в петиции, россияне выступят без нацсимволики на февральских Олимпийских играх в Пекине. «Мне невероятно обидно, что наша команда опять выступит без флага. <…> Да, по решению суда, запрет продлится до декабря 2022 года. Впереди нас ждет целый спортивный год — и наши ребята заслуживают того, чтобы провести его под знаменами своей Родины. <…> На мой взгляд, наши спортсмены уже настрадались», — написал фигурист в петиции на сайте Сhange.org. В обращении Ягудин добавил хештэг #WeWillROCYou, который используется в качестве поддержки российских атлетов. Он стал популярным на прошедших летних Олимпийских играх в Токио, когда команда РФ выступала под знаком ROC, что в английской аббревиатуре означает «Олимпийский комитет России».