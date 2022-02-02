Глава Роспотребнадзора: после пандемии COVID вакцинация останется

02 февраля 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

COVID станет обычным вирусом, но вакцинация продолжится, заявили в Роспотребнадзоре Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вакцинация от коронавируса может остаться и после завершения пандемии, поскольку сам COVID-19 никуда не уйдет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Вы спрашиваете, останется ли с нами вакцинация. Да, скорее всего, так и будет. Коронавирус никуда уходить не собирается, иммунитет после себя он оставляет недлительный, но грипп тоже не пожизненный иммунитет оставляет, в отличие, например, от кори. Поэтому здесь другого варианта для человечества просто нет», — поделилась с РИА «Новости» Попова. По словам главного санврача России, COVID-19 уже проявляет себя как сезонный вирус. В частности, существует три значимых варианта, которые могут меняться. С тем, что COVID станет обычным вирусом согласны инфекционисты. Также, по прогнозам экс-главы Роспотребнадзора, академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, пандемия закончится уже в мае 2022 года, пишет «Федеральное агентство новостей» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вакцинация от коронавируса может остаться и после завершения пандемии, поскольку сам COVID-19 никуда не уйдет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Вы спрашиваете, останется ли с нами вакцинация. Да, скорее всего, так и будет. Коронавирус никуда уходить не собирается, иммунитет после себя он оставляет недлительный, но грипп тоже не пожизненный иммунитет оставляет, в отличие, например, от кори. Поэтому здесь другого варианта для человечества просто нет», — поделилась с РИА «Новости» Попова. По словам главного санврача России, COVID-19 уже проявляет себя как сезонный вирус. В частности, существует три значимых варианта, которые могут меняться. С тем, что COVID станет обычным вирусом согласны инфекционисты. Также, по прогнозам экс-главы Роспотребнадзора, академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, пандемия закончится уже в мае 2022 года, пишет «Федеральное агентство новостей»