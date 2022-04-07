Кадыров рассказал о спасении младенцев в Мариуполе

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров выразил восхищение сотрудниками роддома в Мариуполе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несмотря на беспорядочные артобстрелы Мариуполя бандеровцами, городской роддом функционировал и не прекращал работу. За последние полтора месяца на свет появились 26 младенцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Даже несмотря на беспорядочные артобстрелы города бандеровцами, больница функционировала и не прекращала работу. В результате здание было повреждено, а персонал был вынужден перебраться вместе с пациентами в подвал. Но ресурсы в учреждении заканчивались», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что медикам роддома приходится также оказывать помощь другим пациентам.

Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида со стороны украинских властей.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что зачистка Мариуполя продолжается. В городе находятся несколько тысяч украинских боевиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявлял, что российская армия заняла большую часть Мариуполя в ходе спецоперации на Украине.

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Несмотря на беспорядочные артобстрелы Мариуполя бандеровцами, городской роддом функционировал и не прекращал работу. За последние полтора месяца на свет появились 26 младенцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Даже несмотря на беспорядочные артобстрелы города бандеровцами, больница функционировала и не прекращала работу. В результате здание было повреждено, а персонал был вынужден перебраться вместе с пациентами в подвал. Но ресурсы в учреждении заканчивались», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что медикам роддома приходится также оказывать помощь другим пациентам. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида со стороны украинских властей. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что зачистка Мариуполя продолжается. В городе находятся несколько тысяч украинских боевиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявлял, что российская армия заняла большую часть Мариуполя в ходе спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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