Силовики взялись за новгородского вора в законе

Криминальный авторитет из Новгородской области арестован за занятие высшего положения в преступном мире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
«МВД возбудило уголовное дело против ранее неоднократно судимого 36-летнего мужчины, являющегося положенцем Новгородской области. Расследование ведется по статье 210.1 УК РФ („Занятие высшего положения в преступной иерархии“)», — рассказали пресс-службе «Ленте.ру».
Спецназ задержал вора в законе в частном доме в Великом Новгороде. Как сообщают в МВД, сфера его влияния распространялась на Новгородскую область.
Как ранее заявляла главный редактор профильного информационного агентства «Прайм крайм» Виктория Гефтер, с появлением статьи 210.1 УК РФ многие воры в законе стали отказываться от своих статусов. Повлияли на это и довольно внушительные (до 15 лет лишения свободы) сроки осужденным по новой статье.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Криминальный авторитет из Новгородской области арестован за занятие высшего положения в преступном мире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. «МВД возбудило уголовное дело против ранее неоднократно судимого 36-летнего мужчины, являющегося положенцем Новгородской области. Расследование ведется по статье 210.1 УК РФ („Занятие высшего положения в преступной иерархии“)», — рассказали пресс-службе «Ленте.ру». Спецназ задержал вора в законе в частном доме в Великом Новгороде. Как сообщают в МВД, сфера его влияния распространялась на Новгородскую область. Как ранее заявляла главный редактор профильного информационного агентства «Прайм крайм» Виктория Гефтер, с появлением статьи 210.1 УК РФ многие воры в законе стали отказываться от своих статусов. Повлияли на это и довольно внушительные (до 15 лет лишения свободы) сроки осужденным по новой статье.