18 апреля 2022

Силовики взялись за новгородского вора в законе

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет контролировал всю Новгородскую область Фото:

Криминальный авторитет из Новгородской области арестован за занятие высшего положения в преступном мире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«МВД возбудило уголовное дело против ранее неоднократно судимого 36-летнего мужчины, являющегося положенцем Новгородской области. Расследование ведется по статье 210.1 УК РФ („Занятие высшего положения в преступной иерархии“)», — рассказали пресс-службе «Ленте.ру».

Спецназ задержал вора в законе в частном доме в Великом Новгороде. Как сообщают в МВД, сфера его влияния распространялась на Новгородскую область.

Как ранее заявляла главный редактор профильного информационного агентства «Прайм крайм» Виктория Гефтер, с появлением статьи 210.1 УК РФ многие воры в законе стали отказываться от своих статусов. Повлияли на это и довольно внушительные (до 15 лет лишения свободы) сроки осужденным по новой статье.

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Криминальный авторитет из Новгородской области арестован за занятие высшего положения в преступном мире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. «МВД возбудило уголовное дело против ранее неоднократно судимого 36-летнего мужчины, являющегося положенцем Новгородской области. Расследование ведется по статье 210.1 УК РФ („Занятие высшего положения в преступной иерархии“)», — рассказали пресс-службе «Ленте.ру». Спецназ задержал вора в законе в частном доме в Великом Новгороде. Как сообщают в МВД, сфера его влияния распространялась на Новгородскую область. Как ранее заявляла главный редактор профильного информационного агентства «Прайм крайм» Виктория Гефтер, с появлением статьи 210.1 УК РФ многие воры в законе стали отказываться от своих статусов. Повлияли на это и довольно внушительные (до 15 лет лишения свободы) сроки осужденным по новой статье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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