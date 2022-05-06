Журналист из Парижа докажет в ООН преступления ВСУ над населением

07 мая 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

Французская журналистка представила в ООН показания о преступлениях «Азова» Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французская журналистка Анн-Лоре Бонель привела на неформальном заседании Совета Безопасности ООН показания очевидцев преступлений неонацистов из полка «Азов» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) в отношении мирных жителей. Об этом рассказали РИА «Новости». «„Азов“ (признана экстремистской и запрещена на территории РФ — прим.ред.) занимает жилые дома, бьют людей, не выпускают из домов. Бьют прикладами», — рассказал один из жителей Украины в интервью, фрагмент которого был продемонстрирован членам СБ ООН. Ему удалось вырваться из Мариуполя через Азовское море, сообщил уроженец Украины. «Я знаю точно, что людей из домов не выпускают, их бьют прикладами и заставляют их сидеть дома. Батальон „Азов“ не позволяет ни пройти, ни поехать. Я лично знаю человека, которому просто не дали выйти», — рассказал еще один очевидец. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является защита жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида. Ранее сообщалось, что ВСУ не позволяли мирным жителям Мариуполя (Донецкая область Украины) покидать подвалы. Они угрожали им расстрелом и использовали их как живой щит. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Французская журналистка Анн-Лоре Бонель привела на неформальном заседании Совета Безопасности ООН показания очевидцев преступлений неонацистов из полка «Азов» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) в отношении мирных жителей. Об этом рассказали РИА «Новости». «„Азов“ (признана экстремистской и запрещена на территории РФ — прим.ред.) занимает жилые дома, бьют людей, не выпускают из домов. Бьют прикладами», — рассказал один из жителей Украины в интервью, фрагмент которого был продемонстрирован членам СБ ООН. Ему удалось вырваться из Мариуполя через Азовское море, сообщил уроженец Украины. «Я знаю точно, что людей из домов не выпускают, их бьют прикладами и заставляют их сидеть дома. Батальон „Азов“ не позволяет ни пройти, ни поехать. Я лично знаю человека, которому просто не дали выйти», — рассказал еще один очевидец. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является защита жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида. Ранее сообщалось, что ВСУ не позволяли мирным жителям Мариуполя (Донецкая область Украины) покидать подвалы. Они угрожали им расстрелом и использовали их как живой щит.